Ein unbekannter Täter versuchte am Samstag kurz nach 23.30 Uhr in den Real-Markt in Homburg einzubrechen. Er wollte laut Polizei das Fenster gewaltsam öffnen, als die Alarmanlage auslöste. Daraufhin flüchtete er, die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Von red