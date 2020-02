später lesen In der Inastraße Versuchter Einbruch bei Tafel Homburg Teilen

In der Nacht von Rosenmontag auf Fastnachtsdienstag haben Unbekannte versucht, bei der Homburger Tafel in der Inastraße in Erbach einzubrechen. Wie die Polizei weiter mitteilt, versuchten sie mit einem Hebel, die Sicherheitstür zu den Büroräumen aufzuhebeln, was ihnen aber offensichtlich misslang. Von Eric Kolling