Saarpfalz-Kreis stimmt sich mit Ministerien ab

Wie geht der Saarpfalz-Kreis das Unterfangen an, die neuen/geänderten Vorgaben umzusetzen, insbesondere was die Schulen angeht? Landrat Theophil Gallo erklärt: „Der Kreis als Schulträger wird im Rahmen der beschlossenen Leitlinien für den stufenweisen Wiedereinstieg in den Schulbetrieb ab dem 4. Mai auf der Grundlage des vorzugebenden Hygieneplans die notwendigen Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen umsetzen.“ Diese Maßnahmen würden sich aller Voraussicht auf Reinigungspläne, Raumhygiene, Abstandsregelungen, Mund- und Infektionsschutz, Pausenpläne und sanitäre Anlagen konzentrieren. Der Hygieneplan werde derzeit vom Bildungsministerium mit dem Gesundheitsministerium und den Virologen des UKS im Detail abgestimmt. Die Mitarbeiter des Fachbereiches Schulverwaltung seien intensiv mit der Thematik ver- und betraut, und sie würden sukzessive die abgesprochenen Maßnahmen vor dem 4. Mai umsetzen. Gallo: „Ein wesentlicher Aspekt wird die Einhaltung des Abstandes sein, was dazu führen kann, dass Klassen oder Kurse auf mehrere Räume aufgeteilt werden müssen. Die konkreten Maßnahmen vor Ort werden die Schulen selbst und mit Blick auf die Gestaltung des Unterrichts treffen müssen.“