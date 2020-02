später lesen Parkrempler am Uniklinikum Beim Ausparken Auto beschädigt Teilen

Twittern



Eine unbekannte Frau hat mit ihrem Fahrzeug beim Ausparken die Beifahrerseite eines am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten grauen Audi mit Homburger Kennzeichen beschädigt. Passiert sei dies am Montag, 27. Januar, gegen 11.46 Uhr an der Frauenklinik des Uniklinikums in Homburg. red