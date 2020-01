später lesen Unfall in Homburg: Bremse und Gas verwechselt 86-Jähriger fährt beim Ausparken in Shisha-Laden FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Ein 86-jähriger Autofahrer ist am Dienstag, 28. Januar, gegen 14 Uhr in das Schaufenster eines Ladens für Shisha-Bedarf in der Straße „Am Zweibrücker Tor“ in Homburg hineingefahren. Laut Polizei hatte der Mann beim Ausparken Bremse und Gas verwechselt.