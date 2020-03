Die Stadt mit der ersten bestätigten Virus-Infektion im Saarland wirkt menschenleer. Mehrere Veranstaltungen im Land sind abgesagt.

(maa/ha/ek/dpa/nic) In der Homburger Innenstadt bekommt man derzeit die besten Parkplätze, den besten Tisch im Restaurant und die ganze Aufmerksamkeit der Verkäuferinnen. Die Stadt ist leergefegt, im Corona-Ausnahmezustand sozusagen. Die erste Infektion mit dem Virus im Saarland wurde am Dienstag ausgerechnet bei einem Arzt am Homburger Universitätsklinikum (UKS) festgestellt, einer Einrichtung mit über 5000 Beschäftigten. Jeder kennt einen, der dort arbeitet oder gerade Patient ist, die Verbreitungsmöglichkeiten sind riesig, die Unsicherheit groß. Vor allem ältere Leute meiden das öffentliche Leben und bleiben zu Hause.

Die Kinderklinik, in der der Corona-Fall festgestellt wurde, ist allerdings schon wieder geöffnet, die Gefahr scheint zunächst gebannt. Jedenfalls sei das Virus bei 58 Personen, die Kontakt mit dem Mann hatten, nicht nachgewiesen worden, gibt die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch Entwarnung.

Auch der Sohn des infizierten Oberarztes trug nachweislich keine Corona-Erreger in sich, seine Schule atmet auf. Wäre der Schüler positiv getestet worden, wäre eine Schließung des Homburger Saarpfalz-Gymnasiums wohl unvermeidlich gewesen, die Abiturplanung über den Haufen geworfen. An der Schule sei alles ruhig, keine aufgeregten Eltern auf dem Flur, niemand habe sich wegen Corona abgemeldet, sagt Schulleiter Jürgen Mathieu erleichtert. Gott sei Dank, der normale Schulalltag sei wieder eingekehrt.

Auch unter den Besuchern der Kinderklinik herrscht Zuversicht. „Nein, ich habe keine Angst. Ich denke, dass man hier alles im Griff hat“, sagt eine Frau gegenüber unserer Zeitung. Daniela Katszmarek, die gerade ihren Krankenbesuch bendet hat, schließt sich an: ,,Die Ärzte und die Klinikleitung wissen, was zu tun ist. Bedenken hatte ich keine, dieses Gebäude zu betreten“, betont sie. Alles sei sehr unaufgeregt zugegangen. „Die Ärzte haben in aller Ruhe ihre Arbeit gemacht, das beruhigt auch die Patienten.“

Derweil hat das Uniklinikum seine Schutzmaßnahmen gegen das Virus erhöht. Noch am Dienstagabend sei in der Kinderklinik damit begonnen worden, Abläufe umzustellen, damit das Risiko für eine mögliche Infektion mit dem neuartigen Coronavirus weiter minimiert werden könne, heißt es in einer Mitteilung. „Die bereits seit Beginn der Erkrankungsfälle vor einigen Wochen umgesetzten Hygienemaßnahmen wurden noch einmal erweitert. Unter anderm kamen spezielle Schutzmasken und Schutzkleidung zum Einsatz, um Patientinnen und Patienten als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen. Zudem wurden die Beschäftigten der Kinderklinik über die Schritte informiert, die in dieser Situation präventiv umgesetzt werden.“

Seinen Angestellten verbietet das Uniklinikum wegen der internationalen Infektions-Welle die Teilnahme an Dienstreisen, Fort- und Weiterbildungen sowie Kongressen im In- und Ausland. Sobald sich die Situation wieder normalisiert hat, will der UKS-Vorstand nach SZ-Informationen offenbar entscheiden, ob oder inwieweit er das Reiseverbot wieder aufhebt.

Um möglichen Ansteckungen vorzubeugen, sind im Saarland mehrere Veranstaltungen abgesagt worden. So hat die Kassenärztliche Vereinigung ihre für heute geplante Informationsveranstaltung zum Coronavirus gestrichen. „In der nun aktuellen Situation halten wir es für unverantwortlich, 400 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte am gleichen Ort zu versammeln, da durchaus die Möglichkeit besteht, dass auch dort ein Arzt oder eine Ärztin Träger des Virus sein könnte“, teilt sie am Mittwoch mit. „Wir müssen sicherstellen, dass unsere (...) Kollegen weiter für die Versorgung zur Verfügung stehen. Daher können wir keine quarantänebedingten Ausfälle riskieren.“

Die für den kommenden Samstag geplante überregionale Schülerfirmenmesse „FIRMes – Schülerunternehmen stellen aus“ in Neunkirchen ist wegen der Corona-Gefahr ebenfalls abgesagt. Auch das multikulturelle Frauenfest am Sonntag in der Römerhalle Pachten fällt aus. Und Nalbach hat den Bücherflohmarkt der Lese- und Schreibwerkstatt am Sonntag abgesagt.

> weiterer Bericht Seite 13