Im Saarland wird bald an einer Behandlung des Corona-Virus geforscht. Die Uniklinik Homburg beteiligt sich an einer großangelegten Studie. Von Dominik Dix

Weltweit läuft die Forschung zu einem Impfstoff gegen Corona auf Hochtouren. Um schnellstmöglich ein wirksames Mittel entwickeln zu können, beteiligt sich die Homburger Uniklinik an einer groß angelegten klinischen Studie zur Erforschung einer Medikamentenwirkung, wie die Klinik auf Nachfrage mitteilt. Die Studie findet in Zusammenarbeit mit den Unikliniken Frankfurt und Ulm statt und soll eine wissenschaftlich sichere Datenlage zur Behandlung von Covid-19 Patienten mit dem Blutplasma bereits genesener Patienten schaffen.

Laut Professor Dr. Hermann Eichler, Direktor des Instituts für klinische Hämostaseologie und Transfusionsmedizin in Homburg, beginne die Studie, sobald das Paul-Ehrlich-Institut, eine Bundeseinrichtung für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel sowie die zuständige Ethikkommission zugestimmt haben. Dies soll innerhalb weniger Wochen geschehen. Es gebe „erste Hinweise, dass die Transfusion von Blutplasma, das von gesunden Spendern nach überstandener SARS-CoV-2 Infektion gesammelt wurde, für die Behandlung von Patienten mit Covid-19 eingesetzt werden kann“. Dies sei jedoch noch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt.

FOTO: Raºdiger Koop

Bei der Blutplasma-Spende geht es darum, dass Patienten, die eine Erkrankung überstanden haben, über Antikörper verfügen. Diese werden aus dem Blutserum entnommen und einem Erkrankten gespritzt. „Das Blutplasma ist das Medikament. Der Vorteil ist, dass man es nicht weiterverarbeiten muss“, erklärt Eichler. Die Gabe führt zur so genannten Passiv-Immunisierung. Die Entwicklung von Impfstoffen auf dieser Basis ist in der Medizin gängige Praxis. Bereits 1891 stellte so der deutsche Immunologe Emil von Behring ein Diphterie-Antiserum her. „Da das Blutplasma gesunder Spender seit vielen Jahren als zugelassenes Arzneimittel eingesetzt wird, liegen bereits sehr viele Daten über das sehr günstige Nebenwirkungsprofil von Blutplasma vor“, sagt Eichler. Allerdings müsse die Wirksamkeit so gewonnener Impfstoffe gegen Covid-19 ebenfalls erst in klinischen Studien überprüft werden.

An der Uniklinik Homburg könne mit der Blutplasma-Spende geheilter Patienten nach dem Start der Studie ohne Verzögerung begonnen werden. „Wir haben sowohl die Technologie wie auch die Zulassung hierfür“, sagt Eichler. Eine ärztliche Voruntersuchung stelle sicher, dass der Spender nicht mehr infektiös und gesundheitlich zur Plasmaspende befähigt sei.

In den kommenden Tagen wird das Paul-Ehrlich-Institut in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) einen bundesweiten Aufruf an alle potenziellen Blutplasma-Spender starten, wie eine Sprecherin bestätigt.

Ab diesem Zeitpunkt sollen sich entsprechende Informationen unter anderem auf der Website der der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung finden lassen.

www.bzga.de und www.rki.de