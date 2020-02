später lesen Es geschah am 10. Februar Unfallflucht auf Parkplatz der Kreisverwaltung Homburg Teilen

Am Montag, 10. Februar, hat die Polizei in Homburg eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung Saarpfalz verzeichnet. Diese spielte sich zwischen 10.10 und 12.33 Uhr ab. Ein bislang unbekannter Täter touchierte beim Ein-/Aussteigen aus seinem Fahrzeug einen daneben stehenden Wagen an der Beifahrertür. Von red