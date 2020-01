später lesen Nachbarn rufen die Polizei Versuchter Einbruch bei Gerichtsvollzieherin Teilen

Twittern



Am letzten Tag des alten Jahres haben Unbekannte gegen 1.55 Uhr versucht, in den Geschäftsraum einer Gerichtsvollzieherin in der Wohnanlage Steinhübel in Homburg einzubrechen. red