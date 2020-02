später lesen Närrisches Treiben Kinder-Fastnacht beim TV Beeden Teilen

Der Turnverein Beeden bietet für die Kleinen eine Veranstaltung in der närrischen Zeit. Am Sonntag, 16. Februar, startet um 14.11 Uhr in der Beeder Sporthalle die große Fastnachtsparty für alle kleinen Faasebooze. red