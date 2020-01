später lesen Mitzubringen sind gute Laune und Verkleidung Kinderfasching mit Musik und Programm Teilen

(red) Der Turnverein Beeden bietet auch in diesem Jahr für die Kleinen eine tolle Veranstaltung in der närrischen Zeit an. Am Sonntag, 16. Februar, startet um 14.11 Uhr in der Beeder Sporthalle die große Faschingsparty für alle kleinen Faasebooze.