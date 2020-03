Derzeit werden alle Dienstleistungs-Anliegen bei der KFZ-Zulassungsbehörde des Saarpfalz-Kreises wegen der Corona-Krise nur noch über die Online-Terminvergabe koordiniert. Das war ohnehin ab 1. April so geplant. Von red

Hintergrund: Zum 1. September 2019 wurde eine Internet-Terminvergabe eingeführt, um hohes Kundenaufkommen adäquat lenken zu können und den Bürgerservice zu verbessern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das sei in ihren ersten beiden Phasen vor allem von den Privatkunden sehr gut angenommen worden, weshalb man sie ausbaue, um die Bedarfe und Strukturen der Privatkundschaft, der Händler und Mitarbeiter in der Zulassungsstelle vollständig in Einklang zu bringen. Landrat Theophil Gallo: „Ich bin überzeugt, dass wir mit der Online-Terminvergabe den richtigen Weg eingeschlagen haben, um den Dienstleistungs-Service in vielfacher Hinsicht zu optimieren. Ich bitte um Verständnis, wenn sich auch in dieser nun vorerst letzten Phase der Online-Terminvergabe geänderte Handlungsabläufe einspielen müssen.“ Die Handhabung der Online-Reservierung unter www.saarpfalz-kreis.de/kfz-zulassung erfolgt wie bisher: Auf der linken Seite lassen sich die Links „Terminvergabe Händler“ oder „Terminvergabe Privatperson“ auswählen und anklicken. Darunter werden buchbare Leistungen angezeigt. Über den Info-Button, der rechts neben der jeweiligen Leistungsbezeichnung anklickbar ist, erfährt man, welche Unterlagen für den Termin mitzubringen sind. Die Kundin/der Kunde erhält eine Reservierungsbestätigung per E-Mail. Der Terminwunsch muss dann in dieser E-Mail nur noch bestätigt werden.