Am kommenden Donnerstag, 23. Januar, von 17 bis 18 Uhr bietet Christine Caster, die Behindertenbeauftragte der Stadt Homburg, im Raum 102 des Rathauses, Am Forum, ihre nächste Sprechstunde an. Alle Bürger sind zu dieser Sprechstunde im Erdgeschoss des Rathauses eingeladen, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Von red