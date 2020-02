Trainingseinheiten, Übungen und Wettkampf-Matches beim Tennisclub Kirrberg.

(red) Am vergangenen Samstag hatte der Tennisclub Kirrberg seine Kinder und Jugendlichen zu einem sportlichen Treffen in die Tennishalle Bexbach eingeladen. Knapp 30 von ihnen – von 4 bis 14 Jahren – nahmen die Einladung an. In einem bunt gemischten dreistündigen Programm aus Trainingseinheiten und Wettkampf-Matches sowie einem Geschicklichkeitsparcours für die Kleineren blieben keine Wünsche offen. Sowohl die fortgeschrittenen Jugendspieler, als auch die Neueinsteiger kamen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Durchgeführt wurde die Veranstaltung von der Sport-Total Tennisschule unter Leitung von Tina Kaufmann – unterstützt von der Jugendwartin des TC Kirrberg, Johanna Mayer. Sie zeigte sich hoch erfreut über den Zuspruch der Kinder und Eltern für diese Aktion.

Beim gemeinsamen Abschlussessen mit Kindern und Eltern konnte sich über die bevorstehende Sommersaison ausgetauscht und die Mannschaftsplanung vorangetrieben werden. Beim Tennisclub Kirrberg geht die Sommersaison immer etwas früher los. Durch die im vergangenen Jahr runderneuerten Allwetter-Freiplätze wird die Anlage über Winter nicht geschlossen – und sobald es die Temperaturen zulassen, wird draußen gespielt.

Interessenten, ob Jung oder Alt, Profi oder Einsteiger, können sich jederzeit unter mail@tckirrberg.de melden und ein Probespiel vereinbaren.