Am Samstag, 18. Januar, lädt das Christian-von-Mannlich-Gymnasium zum „Tag des offenen Unterrichts“ ein. Das Angebot richtet sich an Grundschüler der Klassenstufe 4 mit ihren Eltern, aber auch an Eltern, deren Kinder bereits das Mannlich-Gymnasium besuchen. red