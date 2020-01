Kinder der Kita St. Michael in Homburg brachten als Sternsinger den Segen zum neuen Jahr ins Landratsamt. Von Jennifer Klein

„Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen von Gott gesandt. Wir wünschen euch ein frohes Jahr, Caspar, Melchior und Balthasar.“ Da war was los in den „heiligen Hallen“ des Landratsamtes. 15 kleine Könige waren zu Besuch; die Vorschulkinder der Kita St. Michael brachten den Segen und gute Wünsche zum neuen Jahr für Landrat Theophil Gallo und die Mitarbeiter des Amtes.

Begleitet wurden die Sternsinger von Alexandra Mistler, Leiterin der Kita St. Michael und Erzieherin Angelika Wollbold, sowie Gemeindereferent Frank Klaproth und Pastoralreferent Stefan Pappon. Mit Weihwasser und einem Gebet segnete Klaproth den Raum und die Menschen darin, danach durfte auch der Segensspruch „20*C+M+B+20“ an die Tür geschrieben werden. Was ja bekanntermaßen nicht für die Namen der drei Könige, „Caspar, Melchior und Balthasar“ steht, sondern für „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“. Am Tag zuvor sei man bereits im Pro-Seniore-Heim am Steinhübel gewesen, sagte Pappon, „eine sehr schöne Begegnung, ein Treffen, das Generationen zusammengebracht hat“.

Texte und Lieder jedenfalls saßen perfekt. „Wir sind die Sternsinger und bringen Euch Gottes Segen, der soll Euch beschützen… So viele Kinder leiden auf dieser Welt, für diese Kinder sammeln wir Geld“. Da herrschte plötzlich eine ganz festliche Stimmung im Raum, als die Kinder mit klaren Stimmen Lieder und Segensspruch vortrugen, gewandet in schöne Umhänge, mit ihren Goldkronen auf dem Kopf.

„Frieden bringen – im Libanon und weltweit“ ist das Motto der Sternsinger-Aktion, wie Frank Klaproth und Stefan Pappon erklärten. Schon im Dezember habe man sich mit der Sternsinger-Aktion, der biblischen Geschichte von den drei Königen beschäftigt und auch mit den Kindern das Sternsinger-Mobil besucht, erzählte Alexandra Mistler. Mithilfe eines Bilderbuchs und natürlich einer Krippe in der Kita wurde die Geschichte der drei Weisen aus dem Morgenland für die Kinder fassbar – auch das Thema „Frieden“ wurde kindgerecht aufbereitet. Und natürlich wussten die Kleinen, dass sie für arme Kinder auf der Welt sammeln, die in Not sind.

Landrat Theophil Gallo begrüßte die Sternsinger als „Botschafter für den Frieden in diesem Raum, in dem oft hitzig diskutiert wird“, wie er schmunzelnd sagte. Nachdem er den Kindern erzählt hatte, was so ein Landrat eigentlich alles macht, und geklärt war, dass das Porträt an der Wand des Sitzungsaaals nicht Gallo zeigt, sondern den Vorfahr im Amt, den ersten Landrat Philipp Jakob Siebenpfeiffer, berichtete er auch von den Partnerschaften des Kreises nach Polen und in die Ukraine. Auch da gehe es darum, andere Menschen und Kulturen kennen zu lernen, sich mit ihnen zu verständigen, schlug er die Brücke zurück zum Thema Frieden. Mit herzlichem Dank nahm er die Kerze entgegen, die ihm die Kinder mitgebracht hatten, auf dass ihr Licht auch über den Tag hinaus an den Besuch erinnern möge. Und natürlich leistete Gallo auch seinen Beitrag für die Spendenkasse der Sternsinger.

Danach durften sie noch einen Blick ins Büro des Landrates werfen – da drängten sich schnell alle am Fenster: Von dort aus sieht man nämlich direkt auf die Kita St. Michael. Dann hieß es: Kronen richten fürs Erinnerungsfoto, bevor die „Könige“ weiterzogen, vom Landratsamt aus ging es nämlich anschließend hinüber ins Rathaus.