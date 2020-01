Nach dem Anstieg in den Jahren 2015/2016 war die Zahl der Geburten im Vorjahr wieder rückläufig. Insgesamt wurden 1677 Babys in Homburg geboren, bei den meisten kam die Mutter allerdings nicht aus der Stadt. 2018 hatten 1838 Kinder in Homburg das Licht der Welt erblickt. Von Ulrike Stumm

Die einen mögen Zahlenspiele, die anderen weniger. Aber es hat sich irgendwie eingebürgert, zum Jahresstart zurückzublicken, wie es so aussah im abgelaufenen Jahr mit den Geburten und auch den Eheschließungen. Das Homburger Standesamt hat jetzt diese Daten zusammengestellt.

So wurden 2019 die Geburten von 1677 Kindern beurkundet. Das 1000. Kind wurde am 5. August dokumentiert. Insgesamt kamen 871 Jungen und 806 Mädchen zur Welt. Im Jahr 2018 gab es übrigens deutlich mehr Babys: in der Summe 1838.

Der spürbare Anstieg der Geburtenzahlen begann im Jahr 2015. 1581 Kinder kamen da zur Welt, 2014 waren es noch 1397. Im Jahr 2016 ging es dann merklich weiter nach oben: 1817 Kinder wurden da beim Standsamt gemeldet. Die gestiegenen Zahlen 2015 und 2016 erklärte sich das Standesamt damals mit der Zahl der Flüchtlinge, die sich auch im Rahmen der Familienzusammenführung in Homburg befanden, ließ Stadt-Pressesprecher Jürgen Kruthoff 2017 auf Anfrage wissen. Speziell im Jahr 2016 dürfte die Schließung des Evangelischen Krankenhauses in Zweibrücken beziehungsweise schon davor die Unsicherheit angesichts der bevorstehenden Schließung eine größere Rolle gespielt haben, fügte er hinzu. Nun zeigt also 2019 die Kurve wieder nach unten.

1215 Kinder wurden im abgelaufenen Jahr in einer bestehenden Ehe geboren, während die Eltern von 462 Kindern nicht miteinander verheiratet waren.

Dass in Homburg mehr als 1000 Babys pro Jahr geboren werden, liegt auch am Uniklinikum mit seiner großen Frauen- und Kinderklinik. Hier kommen viele Kinder zur Welt, deren Eltern nicht in der Stadt wohnen. So sind dann auch die meisten keine neuen kleinen Homburger. 2019 war bei 282 Kindern eine Homburger Mutter „beteiligt“. Bei 1395 Kindern lag der Wohnsitz der Mutter außerhalb der Kreisstadt. 2018 hatten 316 Kinder eine Mama, die auch in Homburg lebt, bei 1522 Kindern war das nicht so.

Das erste Baby des vergangenen Jahres 2019 hatte sich übrigens Zeit gelassen. Erst um 14.20 Uhr verkündeten die Hebammen aus dem Kreißsaal des Uniklinikums: „Unser Neujahrsbaby ist da“, ein Mädchen aus Homburg.

In diesem Jahr kam das Neujahrsbaby hingegen schon wenige Minuten nach Mitternacht zur Welt. Um 0.05 Uhr am 1. Januar, während rundherum die Raketen für einen bunten Himmel sorgten, wurde am Uniklinikum der kleine Silas geboren. Seine Eltern und die fünf Geschwister wohnen allerdings in Zweibrücken.

Neben den Babys gibt’s auch einen Blick auf die Brautpaare. Im vergangenen Jahr traten 162 Paare in Homburg vor den Standesbeamten, der dann das Ja-Wort fürs Leben beurkundete. Fünf Eheschließungen erfolgten im Ausland und wurden nachbeurkundet. Geheiratet wurde in Homburg im Trauzimmer des Standesamts, im Römermuseum und auf Gut Königsbruch. 105 Paare traten den Gang zum Standesamt zum ersten Mal an, bei 57 Paaren war mindestens einer der Verlobten nicht mehr ledig. 135 aller, die sich in Homburg das Ja-Wort gaben, haben hier auch ihren gemeinsamen Wohnsitz, bei 27 Paaren lebte keiner von beiden in der Stadt.

2018 trauten sich etwas mehr Paare als 2019: 196 gaben sich das Eheversprechen.

Was die Namenswahl bei der Eheschließung anbelangt, so sprachen sich 33 Paare im letzten Jahr für getrennte Namensführung aus, 134 Paare legten sich auf einen gemeinsamen Ehenamen fest. In 121 Fällen wurde der Name des Mannes Ehename, während bei 13 Paaren der Ehemann künftig seinem Ehenamen den Zusatz „geborener“ hinzufügen muss. Für einen Doppelnamen – dies ist nur für den Ehegatten möglich, dessen Geburtsname nicht Ehename geworden ist und der praktisch nach der Eheschließung verloren gehen würde – entschied man sich in 14 Fällen.

Wer nun in diesem Jahr seine Hochzeit plant, dem rät das Standesamt, sich rechtzeitig darüber zu informieren, welche Unterlagen für die Anmeldung zur Eheschließung vorzulegen sind, Kontakt: standesamt@homburg.de; Tel. (0 68 41) 10 10. Beim Standesamt erhält man auch eine Checkliste über die vorzulegenden Unterlagen, die Mitarbeiter beraten zudem darüber, wie und wo man diese erhält.