Der nächste Stammtisch des VdK-Ortsverbandes Jägersburg findet am Donnerstag, 13. Februar, um 16 Uhr im Café-Restaurant am Schlossweiher in Jägersburg statt. Alle Mitglieder, Freunde und Bekannte sind hierzu eingeladen. red