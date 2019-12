später lesen Öffnungszeiten an Feiertagen Kleiderkammer derzeit geschlossen Teilen

Twittern



Auch die städtische Kleiderkammer in Erbach macht Weihnachtsferien: Die Kleiderkammer, Am Hochrech 50, in Erbach ist noch bis einschließlich Sonntag, 5. Januar, geschlossen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Von