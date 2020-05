Der Stadtrat Homburg will weitere Einzelhandels-Ansiedlungen am Ortseingang verhindern. Damit will man die Innenstadt schützen. Dafür wurde zunächst eine Veränderungssperre beschlossen. Von Thorsten Wolf

Was kann, was muss und was darf eine Kommune tun, um ihre Innenstadt als Zentrum für Handel und Gewerbe zu fördern und zu schützen? Die Antwort auf diese Frage beschäftigt Räte, Stadtplaner und natürlich Handel und Gewerbe selbst. Die Begriffe, die bei den Diskussionen zu diesem Thema immer wieder fallen sind unter anderem „Einzelhandels-Konzept“, „Ansiedlung auf der Grünen Wiese“, „innenstadtrelevantes Sortiment“ und auch „Sog- oder Staubsauger-Wirkung“. In den zurückliegenden Jahren wurde in Homburg vor allem über die Ansiedlung eines Einkaufscenters auf dem Enklerplatz gestritten, das gegenwärtig noch für Homburg beschlossene Einzelhandels-Konzept fußt noch auf der Annahme, ein solches Center könnte Wirklichkeit werden. Das sieht aber inzwischen nicht mehr so aus, bekanntermaßen ist auch der letzte Investor abgesprungen.

Doch wie soll sich nun die Homburger City weiterentwickeln? Leerstände kamen auch ohne die Staubsauger-Wirkung eines Centers, stattdessen entwickelten sich Geschäftszentren in den Außenbereichen der Innenstadt – so zwischen der Saabrücker und der Beeder Straße am Ortsausgang in Richtung Kirkel. Zuerst siedelten sich dort ein Misch-Sortiments-Warenhaus und ein Fachgeschäft für Heimtierausstattung an. Später sollte ein Markt für so genannte weiße Ware, also Haushaltsgroßgeräte folgen. Diese dritte Ansiedlung galt in Sachen Sortiment als nicht innenstadtrelevant. Doch noch in der Phase der Planung stellte der Investor einen Antrag auf Sortimentswechsel. Statt Geschirrspülern und Kühlschränken sollten nun Schuhe verkauft werden. Diesem Wechsel musste die Stadt, so deren eigene Darstellung des Sachverhalts, zustimmen. Ob dahinter wirklich ein „Muss“ stand, wurde und wird von einigen stark bezweifelt. Und auch der Vorwurf von Fehlern in der Bearbeitung des damaligen Antrags auf Sortimentswechsel wurde geäußert.

Am vergangenen Donnerstag nun musste sich die Stadt erneut mit einem solchen Antrag auf Sortimentswechsel befassen, wieder ging es um eine der Geschäftsansiedlungen an der Saarbrücker Straße. Konkret stand eine Antrag auf Wechsel vom Geschäftsfeld Heimtierzubehör zu Bekleidung auf der Tagesordnung. Und dieses Sortiment gilt als eindeutig innenstadtrelevant – und sollte aus Sicht der Stadt eben auch nur dort angeboten werden.

Doch wie geht man, nach der „Schlappe“ mit dem Schuhgeschäft, mit einem solchen Antrag um? Das Vorgehen von Stadt und Stadtrat führte zu einem ungewöhnlichen Sitzungsverlauf: Inmitten der öffentlichen Sitzung schob Bürgermeister Michael Forster (CDU), wie schon in der Tagesordnung angekündigt, einen nicht-öffentlichen Teil ein, „für drei Tagesordnungspunkte. Das ist deshalb so, weil wir nicht-öffentlich etwas vorberaten und noch einmal von allen Seiten beleuchten, was dann im folgenden öffentlichen Teil beschlossen wird“. Im Wesentlichen ging es da um ein Referat zu den „Möglichkeiten zur Steuerung von Einzelhandelseinrichtungen im Rahmen kommunaler Planungen“.

Nach diesem nicht-öffentlichen Einschub widmete sich der Rat dann dem Gebiet zwischen Beeder Straße und Saarbrücker Straße – als Grundlage für die dann folgende Entscheidung zum beantragten Sortimentswechsel dort. Zuerst beschloss der Rat einstimmig die Aufstellung eines einfachen Bebauungsplanes für dieses Areal im Dreieck zwischen den beiden genannten Straßen und der Bahnlinie. Nach Ende dieses nun angestoßenen Bebauungsplanverfahrens sollen „zentrenrelevante“ Einzelhandelsnutzungen im festgelegten Plangebiet unzulässig sein – so auch Bekleidung. Was mit den schon bestehenden, zentrenrelevanten Einzelhandelsbetrieben geschehen wird, das soll im Planverfahren des Bebauungsplanes festgestellt werden. In einem zweiten Schritt verhängte der Rat ebenso einstimmig eine Veränderungssperre für den Bereich des nun begonnenen Bebauungsplan-Prozesses. Auf Grundlage von Paragraf 17 des Baugesetzbuches hat diese Veränderungsperre grundsätzlich eine Dauer von längstens zwei Jahren und kann mit Beschluss um ein weiteres Jahr verlängert werden. Sie endet aber auch dann, wenn die Voraussetzungen für ihren Erlass erloschen sind, in jedem Fall dann, wenn die eigentliche Bauleitplanung abgeschlossen ist. Folgerichtig war dann der Antrag auf Sortimentswechsel von Heimtierzubehör auf Bekleidung gegenstandslos und wurde zurückgestellt.

Im zweiten nicht öffentlichen Teil am Ende der Stadtratssitzung ging es dann noch einmal um zwei für Homburg wichtige Bauangelegenheiten: die Grundstücksverkäufe „Vauban Carree“ und „Areal Gerberstraße“. Beide Tagesordnungspunkte wurden allerdings vertagt, nachdem sich der Rat nicht auf die Art der Grundstücksveräußerung verständigen konnte.