Der Homburger Stadtrat hat viel Arbeit vor sich. Noch hat die Stadt bekanntlich keinen verabschiedeten Haushalt. In der jüngsten Sitzung am 2. April ging es in dem, wegen der Corona-Pandemie personell deutlich abgespeckten, Gremium lediglich um einige Regularien, die unaufschiebbar waren. Von Peter Neuheisel

Laut Bürgermeister Michael Forster wird das Gremium im Mai nun gleich zwei Mal zusammenkommen – am Donnerstag, 7. Mai, und drei Wochen später am 28. Mai. In der letztgenannten Sitzung geht es dabei um die Verabschiedung des Haushalts. Forster: „Wir hatten ja ursprünglich vor zu warten, bis die Situation in Sachen Corona-Krise wieder etwas übersichtlicher wird. Derzeit weiß ja niemand so recht, was auf uns zukommt.“ Allerdings werde sich die Ausnahmesituation noch auf unbestimmte Zeit hinziehen. Auch das Landesverwaltungsamt habe empfohlen, den Haushalt jetzt zu beschließen.

In der Sitzung am 7. Mai steht ebenfalls ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung: Der Verkauf des Geländes am Zunderbaum zwischen dem Autobahnanschluss und der Firma Omlor an einen Investor. Das Gelände gehört dem Land, das laut Forster nun nachgefragt habe, ob die Stadt Homburg mit dem Grundstücksverkauf einverstanden sei. Um dieses Gelände gebe es seit Jahren immer wieder Diskussionen, deshalb sei nun letztlich der Stadtrat gefragt. Forster: „Ich sehe den beabsichtigten Verkauf dieses Geländes in diesen schwierigen Zeiten als durchaus wichtiges Signal.“