Wenn der Stadtrat Homburg am Donnerstag, 2. April, 17.30 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Rathauses tagt, geht es vor allem um eine Folge der Corona-Pandemie, ein „befristetes Abweichen von der Geschäftsführung“: So soll der Rat verabschieden, dass die Verwaltung bis 4. Juni alle Entscheidungen treffen kann, die sonst den Ausschüssen vorbehalten sind, also etwa über befristete Einstellungen. Von Eric Kolling