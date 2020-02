später lesen Stadt Homburg Sprechstunde für Senioren Teilen

Der Seniorenbeauftragte der Stadt Homburg, Alexander Ziegler, bietet am Donnerstag, 6. Februar, eine Sprechstunde an. Von 10 bis 11 Uhr können Anliegen in Zimmer 109 im Rathaus mit Ziegler besprochen werden, teilt die Stadt mit. Von red