Der Stürmer vom SV Schwarzenbach II distanziert in der Torjägerliste reihenweise ambitionierte Jungspunde, die vom Alter her seine Söhne sein könnten. Von Stefan Holzhauser

Werner Heiler gehört zu den besten Torjägern der Fußball-Kreisliga A Saarpfalz. Das ist aber nicht der Grund, warum der Stürmer des SV Schwarzenbach II in der Spielklasse deutlich hervorsticht. Der Führende der Torjägerliste, Jeremy Ewertz vom SV Hellas Bildstock II, ist 20 Jahre alt. Drei weitere Spieler unter den besten zehn Schützen sind noch jünger. Der zweitälteste, Kelly Lauck von Olympia Calcio Neunkirchen zählt 30 Jahre. Und Heiler? Der hat noch einmal zwölf Lenze mehr auf dem Buckel. Verlernt hat der Angreifer, der im Sommer seinen 43. Geburtstag feiert, trotz seines fortgeschrittenen Fußballalters aber nichts. Mit 25 Treffern in nur 14 Spielen liegt er in der Torjägerliste hinter Ewertz auf Platz zwei. Und distanziert damit reihenweise ambitionierte Jungspunde, die von Alterswegen her seine Söhne sein könnten.

Der Dachdeckermeister kann auf eine interessante Laufbahn zurückblicken. Alles fing im Kindesalter beim ESC West Kaiserslautern an. Dann wurde Heiler vom großen Nachbarn 1. FC Kaiserslautern entdeckt und schnürte bis zur B-Jugend auf dem Betzenberg seine Fußballschuhe. Sein Weg führte ihn unter anderem zum DFB-Lehrgang nach Duisburg-Wedau. „Und einer meiner Mitspieler beim FCK war Marco Reich“, erzählt Heiler. Der heute ebenfalls 42-Jährige Reich trug das Trikot der deutschen Nationalmannschaft, spielte unter anderem noch für den 1. FC Köln, Werder Bremen und Derby County.

Heiler schlug jedoch einen anderen Weg ein und entschied sich dazu, einen „soliden Beruf“ zu erlernen. Daher wurde auch die Doppelbelastung mit dem Job und Fußball auf höherem Niveau irgendwann zu viel. In der A-Jugend folgte schließlich der Wechsel zur TSG Kaiserslautern, für die er auch im Aktivenbereich auf Torejagd ging. Der Angreifer blieb bei anderen Vereinen ein begehrter Spieler. Und hatte ein gutes Händchen im Umgang mit seinen Teamkameraden. Beim Club 1. FCK Portugiese kam er zu seiner ersten Spielertrainerstation. „Ich bin ja halber Portugiese und halb deutsch. Von daher hat das auch damals gut gepasst“, blickt Heiler zurück.

Über „persönliche Kontakte“ zog es den Stürmer von der Pfalz ins Saarland. Seit 2008 spielt er für den SV Schwarzenbach. „Mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung, als ich ein Jahr lang für Einöd-Ingweiler in der Landesliga gespielt habe“, berichtet Heiler. Und mittlerweile ist der Torjäger auch ein unverzichtbares Element des Trainerstabs der Zweiten. Außerdem trainiert der 42-Jährige momentan auch noch die D-Junioren einer SG zwischen Einöd und Wattweiler. Heiler hat bereits seine Zusage gegeben, auch in der nächsten Runde dem Trainergespann des SV Schwarzenbach II anzugehören.

Heiler, der in Einöd wohnt, fühlt sich aber auch auf einer für einen Stürmer ungewöhnlichen Position wohl. „Wenn Not am Mann ist, helfe ich auch immer wieder als Torhüter aus.“ Damit, dass man sich zwischen den Pfosten weniger bewegen müsse als im Sturm habe das aber nichts zu tun. „Mir fehlt gegenüber früheren Jahren langsam die Spritzigkeit, aber dafür kommt mir eben meine lange Erfahrung zugute“, meint der Torjäger. Sobald sich die Abschlusschance ergebe, fackele er nicht lange – einen schwachen Fuß habe er nicht, ergänzt er selbstbewusst. Seine Kaltschnäuzigkeit sei aber nichts wert, ohne seine Mitspieler, die ihn regelmäßig mit Vorlagen füttern.

Der Routinier fühlt sich beim SV Schwarzenbach „sehr wohl“ und hofft auf den Aufstieg der Zweiten in die Bezirksliga. „Im Sommer bekommen wir gute Jungs aus der A-Jugend dazu, und dann wollen wir wieder oben angreifen.