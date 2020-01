Beim Neujahrsempfang ging es auch darum, die Innenstadt, den Automobilstandort und den Tourismus zu stärken. Von Peter Neuheisel

Üblich bei Neujahrsempfängen der Parteien ist es, das neue Jahr mit Optimismus zu begrüßen und gelassen auf das gerade zu Ende gegangene zurückzublicken. Anders der Empfang der Homburger Sozialdemokraten am Freitagabend im Saalbau: SPD-Vorsitzender und Fraktionschef Wilfried Bohn wollte nach dem Katastrophenjahr 2019 für seine Partei nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. So sprach er denn auch von einem „äußerst schwierigen Jahr 2019 für uns“.

Das Unheil habe Ende Februar mit dem Urteil gegen den Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind Ende Februar begonnen – „ein Urteil, das uns alle überrascht hat und Fragen in Sachen Verhältnismäßigkeit“ offen lasse. Der Bundesgerichtshof prüfe derzeit noch. „Aber ganz gleich, wie die Revision letztlich ausgehen wird: Rüdiger Schneidewind bleibt einer von uns“, sagte Bohn in Richtung des beim Empfang anwesenden, derzeit suspendierten OBs. Das Gerichtsurteil sei das eine, so Bohn, „ich bin aber sicher, dass dereinst das Urteil der Geschichte anders aussehen wird, weil Schneidewind stets für die Stadt gekämpft hat“.

Mit dem Drama für die SPD sei es mit dem Schneidewind-Urteil aber noch nicht zu Ende gewesen, auch die Ergebnisse der im Mai folgenden Kommunalwahlen seien alles andere als erfreulich, habe man in Homburg doch etliche Mandate verloren – „das tut richtig weh“.

So weit zum Rückblick, aber auch die Vorschau auf 2020 wollte Wilfried Bohn nicht in schillernden Farben malen. So stehe die Homburger Innenstadt vor großen Herausforderungen, der Einzelhandel sei erheblich unter Druck geraten, Stichwort: Internethandel. Das einzige, was den Gewerbetreibenden bliebe, sei eine gute Kundenberatung. In diesem Zusammenhang kritisierte Bohn auch die hohen Mieten in der City. Die Stadt habe keine Möglichkeit, auf die Mietentwicklung einzugreifen. Er appellierte „an die Vernunft, aber es wird sich wohl wenig tun, ist zu befürchten“.

Dessen ungeachtet sei es wichtiger denn je, die Menschen in die Stadt zu locken. Homburg habe von der Gustavsburg in Jägersburg über die Ruinen des Schlossbergs bis zum Römermuseum in Schwarzenacker historisch einiges zu bieten: Hier seien tiefe Einblicke in die Geschichte möglich. Dazu komme, dass Homburg durch Freiheitskämpfer wie Siebenpfeiffer Wiege der Demokratiebewegung sei, und auch das Klinikum könne eine lange, spannende Geschichte verweisen. Es gelte, diese Angebote künftig besser zusammenzufassen. Bohn: „Geschichte ist aktuell in, die Menschen gehen auf Spurensuche, wollen wissen, woher sie kommen.“ Darauf zu reagieren, sei für Homburg wichtig. In diesem Zusammenhang kritisierte er, dass der Stadtrat den zuvor geplanten Aufzug im Herbst gekippt hat – „eine vertane Chance, die Innen- und Altstadt geschickt mit dem Schlossberg zu verbinden“. Dennoch werde die SPD tatkräftig mitarbeiten, um die Attraktivität des Homburger Hausberges zu steigern.

Positiv bewertet der SPD-Vorsitzende im weiteren Verlauf seiner Rede die Sanierung des alten Rathauses auf dem Marktplatz, in der Hoffnung, dass diese schnell voranschreite. Die derzeit vorgebaute Brandschutztreppe sei aber eher gewöhnungsbedürftig, eine weniger störende Lösung müsse möglich sein.

Was Homburg derzeit schwer auf dem Magen liege, sei die Situation in der Automobil- und Zuliefererindustrie. Die Diskussion um die Elektromobilität bezeichnete Bohn als „typisch deutsch“. Und weiter: „Ich zweifle daran, dass damit allein alles gut wird.“ Für Menschen, die täglich längere Fahrten zurücklegen müssten, gäbe es sicherlich bessere und saubere Lösungen als das E-Auto. Hier nannte der SPD-Chef den Diesel, aber auch den Kohlenwasserstoff-Antrieb. Homburg als Autostadt sei idealer Standort für die erste Wasserstoff-Tankstelle. Die wünscht sich Bohn auf dem Gelände der Stadtwerke, wo es bereits eine Erdgas-Tankstelle gibt. Mobilität bleibe ein Zukunftsthema, notwendig sei dabei, dass dieses Thema wissenschaftlich begleitet werde. Deshalb sei ein Institut, eine Forschungsstelle, gerade in Homburg wünschenswert.

Zur Mobilität passt auch das Thema Autobahnanschluss Ost. Hier gebe es einen Stadtratbeschluss, der anders aussehe als der Wunsch der Landesbehörden. „Die Variante 1 würde zwar weniger in den Wald eingreifen, aber mit der Variante 2 haben mehr Menschen einen Vorteil – und der Mensch ist ein schützenswertes Gut.“ Deshalb habe man sich für diese Variante entschieden.

Weiteres Thema Bohns Rede war die Digitalisierung, bei der es zum einen darum gehe, den Bürgerservice zu verbessern, zum anderen die Prozesse in der Verwaltung zu beschleunigen und produktiver zu gestalten. Man benötige im Rathaus Leute, die sich mit Betriebswirtschaft und Management auskennen. Die Erhöhung der Grundsteuer sei schmerzhaft, aber unumgänglich gewesen, gelte es doch in den nächsten Jahren acht Millionen im Haushalt einzusparen. Das Wegbrechen der Gewerbesteuern in Homburg bezeichnete der Vorsitzende als dramatisch. Den Optimismus wollte Wilfried Bohn am Ende dann aber doch nicht gänzlich verlieren. So werde die Stadt in Zusammenarbeit mit den Trägern die Kindertagesstätten voranbringen. Und auch das ehrenamtliche Engagement werde weiter hoch gehalten: „Trotz der schwierigen Finanzlage halten wird an unseren Vereinen fest“, versprach er abschließend.

FOTO: Thorsten Wolf