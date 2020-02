SPD-Ortsverein Homburg-Mitte zeichnete bei einem Empfang langjährige Mitglieder aus.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder stand im Mittelpunkt eines Empfangs, zu dem der SPD-Ortsverein Homburg-Mitte dieser Tage ins Hotel „Stadt Homburg“ eingeladen hatte. Dabei wurden in ansprechender Weise politische Ereignisse in Erinnerung gebracht, die in den jeweiligen Beitrittsjahren der Jubilare Akzente gesetzt hatten, heißt es in der Pressemitteilung des Ortsvereins.

Der kommissarische Vorsitzende Dieter Schunck und die stellvertretenden Vorsitzenden Christine Caster und Sevim Kaya-Karadag überreichten anschließend die Ehrenurkunden an die langjährigen Mitglieder. Für 15-jährige Treue wurde Frank Diener ausgezeichnet, für 20 Jahre Matthias Klug. 30 Jahre ist Patricia Hans dabei, 40 Jahre Heinrich Gerber. Dieter Knicker gehört dem Homburger Ortsverein mittlerweile gar 50 Jahre an, heißt es weiter.