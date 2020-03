später lesen Monatswanderung der Ski- und Wanderfreunde Wanderfreunde auf Tour in Niedersimten Teilen

(red) Die Ski- und Wanderfreunde Einöd veranstalten am Sonntag, 15. März, ihre Monatswanderung in Niedersimten. Abfahrt in Fahrgemeinschaften ab 9.10 Uhr an der Hütte. Interessierte werden gebeten, sich in die in der Hütte ausliegende Liste einzutragen.