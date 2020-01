später lesen Ski & Wanderfreunde Einöd Neuwahlen bei den Ski- und Wanderfreunden Teilen

) Die Ski- und Wanderfreunde Einöd veranstalten an diesem Sonntag, 5. Januar, ihre erste Monatswanderung. Abmarsch ist um 9.10 Uhr an der Vereinshütte. Am Samstag, 18. Januar, findet um 18 Uhr in der Hütte die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes statt. red