Kaum auf der Welt, wurde er schon schick gemacht, der kleine Silas: In einen Strampelanzug mit Fliege hat Mutter Lilia Mohr ihn gesteckt fürs Foto. Von Sebastian Dingler

Eigentlich hätte das sechste Kind der Familie – vier Mädchen und ein Junge sind seine Geschwister, das älteste ist elf – an Heiligabend auf die Welt kommen sollen, doch dann ließ Silas sich ein bisschen Zeit. Am Silvestermorgen wurde die Geburt eingeleitet – auch dann wollte der 53 Zentimeter große und 3620 Gramm schwere Junge noch nicht so schnell auf die Welt kommen. Schließlich schaffte er es sogar, seine Geburt so lange hinauszuzögern, bis er genau fünf Minuten nach Anbruch des neuen Jahrzehnts das Licht der Welt erblickte. „Der hat’s spannend gemacht“, meint die Mutter. Somit ist Silas das erste Baby, das in den Zwanzigerjahren des 21. Jahrhunderts im Saarland geboren wurde.

Ein echter Saarländer wird aber wohl nicht aus ihm werden: Lilia und Andreas Mohr wohnen in Zweibrücken und stammen aus Russland beziehungsweise Kasachstan. Die Mutter ist 33 Jahre alt, Hausfrau und schon seit 30 Jahren in Deutschland, der Vater ist 34 und Konstruktionsmechaniker. Natürlich war er bei der Geburt dabei, dann aber musste er sich schnell wieder um die anderen fünf Kinder kümmern. Seit zwölf Jahren sind die Mohrs miteinander verheiratet. Silas sei der einzige Name gewesen, auf den sie sich einigen konnten, erzählt Lilia.

Die Geburt habe zwar lange gedauert, sei aber ganz normal und ohne Komplikationen verlaufen. Ist jetzt nach dem sechsten Kind Schluss? „Mal gucken, vorerst langt’s ja“, sagt Mutter Lilia und lächelt.