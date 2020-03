Ältere Menschen in Seniorenheimen werden maximal geschützt. Die Sorge der Betreiber gilt aber auch den Mitarbeitern. Von Christine Maack

In allen Seniorenheimen in der Region gelten derzeit besondere Schutzmaßnahmen (wir berichteten). Während in Heimen, die unter das saarländische Heimgesetz fallen, eine Besuchssperre verhängt worden ist, gilt dies für das ASB-Seniorendorf in Kirkel-Neuhäusel nicht. Hier sind die Senioren weitgehend autonom, ihnen könne man nicht verordnen, soziale Kontakte aufzugeben. „Dennoch sind wir selbstverständlich auch für diese Bewohner verantwortlich“, betont Sabine Schreiner, die stellvertretende Geschäftsführerin des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund).

Auch hier werde den älteren Menschen dringend geraten, sich nicht unter viele Menschen zu begeben und verantwortungsvoll zu handeln. Denn man schütze damit nicht nur sich selbst, sondern auch die Mitbewohner. Die Hygienemaßnahmen seien in den ASB-Häusern nochmal verstärkt worden, jeder im Haus habe Zugang zu diesen Produkten.

Zum einen ist da die Sorge um die Bewohner, „aber auch um unsere Mitarbeiter“, so Sabine Schreiner, „denn wenn die ausfallen, ist das wirklich eine Katastrophe“.

Das sieht man bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo), die in Bexbach das Seniorenheim am Blumengarten betreibt, ganz genauso: „Wir sind unseren Mitarbeitern in der Pflege zu großem Dank verpflichtet“, betont der Awo-Pressesprecher Jürgen Nieser, „wir sind uns durchaus bewusst, dass dies harte Zeiten sind“. Das Wohl der alten Menschen hänge ganz wesentlich von der Gesundheit der Pflegekräfte ab. „Wir tun alles, dass sie weiterhin in Ruhe arbeiten können. Das ist auch der beste Schutz für unsere Bewohner, denn unsere Mitarbeiter kümmern sich neben ihrer sonstigen Arbeit nun auch um die Einhaltung der Hygienevorschriften, die für alle lebenswichtig sind.“

Im Homburger Diakoniezentrum Haus am Schloßberg, das von den Diakonissen Speyer betrieben wird, wurden ebenfalls verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Besucherströme zu steuern und die Zahl der Besuche auf ein Minimum einzugrenzen. Die Angehörigen wurden per Brief informiert, von Besuchen gänzlich abzusehen. „Angehörige reagieren sehr verständnisvoll auf die Maßnahmen zum Schutz von Bewohnern und Mitarbeitenden und berücksichtigen die Regelung“, betont die Pressesprecherin Susanne Liebold.

Seien Besuche dennoch dringend notwendig, sind sie täglich von 14 bis 17 Uhr möglich und sollen nicht länger als zehn Minuten dauern. Angehörige werden außerdem gebeten, für das Zusammentreffen mit den Bewohnern nicht die öffentlichen Bereiche des Hauses zu nutzen, sondern das Zimmer der oder des Besuchten, wenn es ein Einzelzimmer ist. Sonst wird ein Besuchszimmer zur Verfügung gestellt.

Bei dringenden Besuchen werden die Besucher nach Risikokriterien befragt. Wer in eine solche Gruppe fällt, darf die Einrichtung nicht betreten. Angehörige werden beim Aufsuchen der Einrichtung namentlich erfasst.

„Die Mitarbeiter gehen sehr professionell und umsichtig mit der Situation um. Auch die meisten Bewohnerinnen und Bewohner reagieren sehr besonnen und nehmen das geänderte Programm im Haus – unter anderem individuelle Aktivitäten oder Aktivitäten in sehr kleinen Gruppen – gut an“, so Liebold weiter. Bewohner mit Demenz hätten teilweise mehr Bedarf an zugewandter Aufklärung über die Situation. Diesem Bedürfnis kämen die geschulten Mitarbeiter nach.

Wie die Besucher, sei auch das Personal angehalten, die vom RKI empfohlenen Hygieneempfehlungen einzuhalten. Darauf werde in den Übergabebesprechungen und bei anderen Zusammenkünften immer wieder hingewiesen. Auch die Händedesinfektion sowie das Tragen von Schutzkleidung werde bei diesen Gelegenheiten besprochen und bei Bedarf praktisch geübt.

Die wichtigsten Hygieneinformationen bündelt ein leicht verständliches und anschaulich illustriertes Plakat, das die Diakonissen Speyer aus aktuellem Anlass für ihre Einrichtungen zur Verfügung gestellt haben. Auch im Haus am Schloßberg sorge dieses Plakat an prominenten Stellen im Haus für Aufklärung, sagt Susanne Liebold.