Seit der Öffnung am Montag sind die Friseursalons in Homburg voll. Wegen der Hygiene-Vorschriften dauert es lange, bis man einen Termin bekommt. Denn nur die Hälfte der sonst üblichen Kundenzahl darf bedient werden. Von Christine Maack

Es war ein beliebter Witz zu Beginn der Ausgangssperre: Nach mehreren Jahren ist Corona besiegt, die Menschen dürfen endlich wieder vor die Tür – und heraus wankt ein verzotteltes Steinzeit-Paar, bärtig, zugewachsen und unbekleidet.

Aus den befürchteten Jahren sind nun doch nur einige Wochen geworden, so dass zumindest noch ausreichend Kleidung zu Hause vorhanden sein dürfte. Aber „verzottelt und zugewachsen“ fühlen sich viele Homburger wohl doch, was den Run auf die Friseurgeschäfte erklärt, der sich seit der Öffnung vollzieht. „Wir sind terminlich ausgebucht bis Ende Mai“, sagt Lea vom Salon Christa Maurer „es ist irre, wie groß das Interesse am ersten Tag war. Das Telefon steht nicht mehr still.“

Dass die Termine schnell weg sind, liegt natürlich auch daran, dass wegen des vorgeschriebenen Abstandes von zwei Metern nur noch die Hälfte der Kunden bedient werden kann, „wir können normalerweise sechs Kundinnen bedienen, derzeit dürfen wir aber nur drei hereinlassen“. Der Salon werde hinter jeder Kundin abgesperrt, wer hinein wolle, müsse klingeln und warten, bis eine Mitarbeiterin grünes Licht gebe und aufsperre. Das sei alles noch etwas gewöhnungsbedürftig, „aber das wird schon“, sagt Lea.

Auch im Homburger Salon Rossi „brennt die Bude“, wie die Mitarbeiterin Christine am Telefon sagt. Die Leute seien heilfroh, nach so vielen Wochen endlich wieder zum Friseur gehen zu können, „wir vergeben an einer Tour Termine, das Bedürfnis ist riesig, sich endlich die Haare wieder machen zu lassen“.

Auch bei Rossi wird nur die Hälfte der Kundschaft bedient, denn zwischen zwei Kundinnen wird beim Waschen und Schneiden immer ein Stuhl freigelassen. Die Stühle, die Tische und Becken, das Arbeitsmaterial, die Hände – alles werde nach der Benutzung gewissenhaft desinfiziert, was ebenfalls viel Zeit in Anspruch nehme.

Der große Andrang, die geringere Kundenzahl und der Zeitaufwand sorgten dafür, dass Kunden länger als üblich auf einen Termin warten müssten, „aber die nehmen das sehr entspannt“, sagt Christine, „wir hören nur große Erleichterung, dass wir endlich wieder geöffnet haben und dass man nun wieder gepflegt aussehen kann“.

Es habe viele Leute doch mächtig genervt, „dass sie das Gefühl hatten, sich nicht mehr im Spiegel anschauen zu können.“ Das Team selbst habe sich nach der langen Auszeit auch erst wieder „einschaffen“ müssen, „aber wir haben Routine und lieben unseren Beruf. Wir sind froh, wieder da zu sein. Und die Hygienemaßnahmen können wir gut umsetzen, wir haben genügend Desinfektionsmittel, Seife, saubere Handtücher und Mundschutz vorrätig“.

Auch Esma Özdogan ist froh, dass sie bereits am Montag ihren Salon in Homburg wieder öffnen durfte. „Ich war total aufgeregt, dass es endlich wieder losging, ich habe mich so darauf gefreut, wieder Haare schneiden zu dürfen.“ Schon Tage vorher hat sie den Salon entsprechend ausgestattet, Band am Boden verklebt, um den Abstand zu markieren, den die Kunden einhalten müssen, es gibt Warndreiecke, um zu enge Begegnungen auszuschließen – und am Eingang einen großen Kanister mit Desinfektionsmittel „aus Homburger Produktion“.

Auch bei ihr rannten die Kunden schon am ersten Vormittag „die Bude ein“, es mag, so vermutet die Friseurmeisterin, auch am nahenden Muttertag liegen, da wollten viele Frauen sich noch schnell ein bisschen hübsch machen lassen.

Es sei ein großes Bedürfnis da, sein Äußeres wieder in Ordnung zu bringen, das grenze teilweise schon an Komik. So kämen beispielsweise Männer in den Salon, die erzählten, ihre Frau oder ihre Freundin hätten ihnen die Haare geschnitten, „und so sah es dann auch aus“, sagt Esma Özdogan lachend, „die Kunden waren heilfroh, dass wir den missglückten Schnitt professionell wieder hinbiegen konnten.“ Ein junger Mann habe sich gar Bart und Haare zu Hause selbst abgeschnitten, seine Freundin habe ihn kaum wiedererkannt.

So gibt es viele skurrile Geschichten, die derzeit die Runde machen, da spürt man den Verlust der Zeitschriften gar nicht, die man sonst immer im Friseursalon in die Hand gedrückt bekommt. Die sind nämlich genauso verboten wie die übliche Tasse Kaffee oder eine Gesichtsbehandlung. Auch bezahlen sollte man möglichst bargeldlos.

Inzwischen, so haben die Mitarbeiter in den Friseursalons beobachtet, sei die Unsicherheit nicht mehr so groß wie zu Beginn der Corona-Krise Mitte März. Damals sei der Besuch zurückgegangen, weil die Kunden nicht wussten, wie sie sich angesichts der aufziehenden Pandemie verhalten sollten. Es gebe ihnen nun etwas Sicherheit, dass die Infektionszahlen rückläufig seien, dass man wisse, dass der Erreger hauptsächlich über Mund und Nase eindringe und es ein gestiegenes Verantwortungsbewusstsein innerhalb der Bevölkerung gebe, betont Esma Özdogan. Niemand komme mit Schnupfen oder Husten in den Salon, Wartezeiten, Mundschutzregeln und Abstände würden eingehalten, sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Kunden. Die Friseursalons wollten ganz sicher nicht Schuld daran sein, sollte es womöglich zu einer Erhöhung der Infektionszahlen kommen.

FOTO: dpa / Klaus-Dietmar Gabbert