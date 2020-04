Auch für die Viertklässler soll es wieder mit „echter“ Schule losgehen. Das betrifft in Homburg, Bexbach und Kirkel um die 600 Kinder. Davor gibt es in den Gebäuden und bei der Beförderung noch viel zu tun. Eines ist klar, leicht wird das nicht. Von Ulrike Stumm

Es ist eine sehr schwierige Sache, wenn im Mai tatsächlich auch Grundschüler in ihre Klassenzimmer zurückkehren. Zunächst sollen, so hat es das Ministerium angekündigt, die Viertklässler wieder vor Ort unterrichtet werden. Dass es dabei sehr viele Probleme geben wird, dessen sind sich Lehrer, Eltern und andere Verantwortliche natürlich bewusst. Und so gibt es derzeit vor allem jede Menge Fragen. Ganz vorne: Wie vermeidet man, dass sich die Neun- bis Zehnjährigen zu nahe kommen? Im Klassenzimmer ist das ja noch irgendwie vorstellbar, aber auf dem Pausenhof? Wie schützt man das Personal? Alles noch nicht klar. Ebenso wenig wie: Was tun, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt zwischen Schülern? Dazwischen gehen aus Distanz ist schwer möglich.

Kommt der Neustart, dann sind knapp 100 Viertklässler in Kirkel betroffen, 134 in Bexbach, 370 in Homburg.

Inzwischen gibt es zumindest den Entwurf eines Hygieneplans aus dem Ministerium. Und so macht man sich an den Grundschulen und in den Kommunen, die für die Gebäude verantwortlich sind, derzeit viele Gedanken: In den Klassensälen werden Tische geräumt, man feilt an Gruppeneinteilungen und anderen praktischen Umsetzungen.

An der Grundschule Einöd zum Beispiel hatten die ersten Sitzordnungsversuche bereits ergeben: Zehn Schüler bekomme sie nicht in ein Klassenzimmer, sagt Schulleiterin Susanne Braul-Schönecker. Zwei vierte Klassen mit jeweils 19 Kindern muss sie unterbringen. Bei eineinhalb Meter Mindestabstand wären acht Kinder pro Raum möglich gewesen, nun sind zwei Meter gefordert. „Wir müssen eigentlich das ganze Schulhaus umräumen“, sagt sie. Am Montag werde das angepackt. In Einöd werde es fünf Viertklassgruppen geben, die für vier Schulstunden pro Tag unterrichtet werden. Eine Nachmittagsbetreuung in der FGTS gebe es nicht. Nur die Notgruppen blieben bis 16 Uhr. Auch dafür habe sie jetzt jede Menge weitere Anmeldungen bekommen, zwei seien komplett voll. Noch eine weitere sei zu stemmen, danach sei personell und räumlich alles ausgeschöpft. Das gelte auch für die Dependance Beeden, da seien es zwei Viertklassgruppen, derzeit gebe es eine Notgruppe. Für die Lehrer habe sie Schilde zum Aufsetzen als Gesichtsschutz bestellt, die diese etwa dann anziehen könnten, wenn sie etwas näher an die Kinder herankommen müssten. Das sei immer mal wieder der Fall, auch wenn beispielsweise ein Schüler einmal hinfalle. An den Pausenzeiten werde ebenfalls getüftelt, hier gebe es in Einöd zum Glück zwei Schulhöfe. Auch Spiele, die auf Abstand funktionieren, will man anschaffen: ein mobiles Federballnetz sei denkbar oder lange Springseile.

Die Erbacher Luitpoldschule informiert über die Schulhomepage. So müsse man nach Vorgabe des Ministeriums die Viertklässler in acht Gruppen aufteilen. Jede Gruppe werde 20 Unterrichtsstunden pro Woche von einem Lehrer betreut. Zwischen den Gruppen finden weder Schüler- noch Lehrerwechsel statt. Auch hier: keine Nachmittagsbetreuung (FGTS), ansonsten gibt es die Notbetreuung für Kinder bis 16 Uhr.

Auch bei der Stadt Homburg, verantwortlich für die Grundschulgebäude, ist man am Planen. Das Schul- und Sportamt sei mit der Vorbereitung beschäftigt. Die Umsetzung in den Grundschulen selbst sei allerdings Sache der Schulleitungen, betonte Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff. Das Amt stehe im ständigen Austausch mit allen Schulleitungen der Homburger Grundschulen, um den anstehenden Re-Start am 4. Mai bestmöglich zu bewältigen. Ebenso wurde bereits Kontakt zu den verschiedenen Unternehmen der Schülerbeförderung aufgenommen, um diese reibungslos zu organisieren. Der Stadt obliegen daneben auch die Voraussetzungen eines noch festzulegenden Hygieneplanes zu schaffen und diese dauerhaft sicherzustellen; dies beinhalte unter anderem die Beschaffung von Hygieneartikel wie Seife, Einwegtücher, die Reinigung von Räumen und der sanitären Anlagen.

In Kirkel werden an jede der beiden Grundschulen zwei vierte Klassen zurückkehren. Die Gemeinde hatte schon vor dem Eintreffen des Planentwurfs aus dem Ministerium ihre Hausaufgaben gemacht. Dazu gehöre etwa, dass man sich um ausreichend Handesinfektionsmittel samt passender Spender, um Mittel zur Desinfektion für Flächen, Seife und Papierhandtücher gekümmert habe, erläutert Dirk Pfeifer, Sachgebietsleiter Zentrale Dienste. Kinder ab zehn Jahren müssten zwar ab Montag so wie alle anderen auch Masken beim Einkaufen und in Bussen tragen, im Unterricht gebe es keine grundsätzliche Verpflichtung. Empfehlungen gebe es für die Pausen und den Schulweg. In Kirkel wurden zudem die Klassensäle vermessen, dabei sei zum einen schlicht ermittelt worden, wie groß diese sind, aber auch welche Möglichkeiten es gebe, Tische zu stellen. Dirk Pfeifer rechnet neben den rückkehrenden Viertklässlern auch mit einer deutlich steigenden Nachfrage in der Notbetreuung.

In Bexbach gebe es 134 Viertklässler, 76 davon in Bexbach-Mitte 76, in Oberbexbach sind es 30, in Frankenholz 28, teilt die Stadt mit. Nach dem Entwurf des Musterhygieneplans, der nun vorliege, sieht Bürgermeister Axel Prech die Stadt für die Umsetzung gut gerüstet, zumal man auch eigene Schulbusse habe. Man stimme sich derzeit ab, versuche, Lösungen hinzubekommen. Er sei dazu in Gesprächen mit den Grundschulen, wenn wirklich nur die Viertklässler und die erweiterte Notbetreuung kommen, dann sehe er „momentan kein Problem“, sagte Prech. Natürlich habe man sich schon zuvor Gedanken gemacht und Vorkehrungen getroffen. Unter anderem „Desinfektionsspender, Flächendesinfektionsmittel sind für uns selbstverständlich“.