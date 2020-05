(ek) Rund ein halbes Jahr war Schaum auf dem Erbach kein Thema mehr. Zuletzt hieß es im Dezember 2019 von den Homburger Grünen, das Problem sei zwar weiter nicht gelöst, die Lage habe sich aber gebessert. Von Eric Kolling

Eine komplette Schaumfreiheit ist schwierig, weil gleich mehrere Unternehmen ihre Abwässer – die Tenside vornehmlich aus Reinigungsmitteln darin sind für den Schaum verantwortlich - in den Erbach leiten. Dazu kommt das Brauchwasser der Bürger. Für Tenside gibt es keine Grenzwerte – leiten also zu viele gleichzeitig zu stark tensid-belastetes Wasser in den Erbach, bildet sich der Schaum. Zwar hatten Vertreter des Landesumweltamtes den Grünen nach deren Angaben erklärt, dass ein wahrscheinlicher Hauptverursacher inzwischen gar nicht mehr einleite, ein anderes nach umgestelltem Produktionsprozess weniger Tenside benutze, doch nun hat das Schäumen „wie in alten Zeiten“ wieder angefangen. Das berichtet Karin Lauer, die Ortsvertrauensfrau von Beeden.

Am Donnerstag, 30. April, sei das gewesen. Sie schreibt, dass Tenside Mikroorganismen zerstörten, „die nicht nur für die Biologie eines Gewässers unerlässlich sind, sondern auch Auswirkungen auf die Nahrungskette von Fischen, Fröschen, Vögeln haben“. Tenside störten auch die Reinigungsleistung der Kläranlage. Und laut Homburger Abwassersatzung dürfe eben das nicht geschehen. Sonst könne „die Kreisstadt Homburg eine Vorklärung vom Verursacher oder sonstige Vorbehandlung des Abwassers verlangen“.

Die Stadt berichtet auf Anfrage, dass die Stadtentwässerung wegen des stärkeren Schaumaufkommens am 30. April reagiert hatte. Sie habe zeitgleich mit dem Labor Institut Fresenius im Homburger Stadtgebiet Abwasserproben entnommen und zusätzlich zwei Probenahmen im Auslauf der Kläranlage gegen Mittag durchgeführt. Das Ergebnis liege noch nicht vor. Auch das Landesumweltamt (Lua) habe dort Proben gezogen. Das Sachgebiet Stadtentwässerung des Bauamts habe auch die Umweltbeigeordnete der Stadt informiert und eingebunden.

Im Nachgang habe am Montag, 4. Mai, auf der Kläranlage Homburg eine technische Besprechung des Sachverhalts stattgefunden. Dabei habe Dr. Hasselbach vom Betreiber EVS (Entsorgungsverband Saar) „nochmals bestätigt, dass die Ablaufwerte der Kläranlage auch hinsichtlich der Tenside keinerlei Grenzwertüberschreitungen darstellen“.

Mutmaßlich sehe man für das starke Schäumen der bis dahin erste Regen seit rund sechs Wochen. Wenige Stunden nach dem starken Auftreten des Schaums sei dieser wieder nahezu verschwunden gewesen. Kruthoff: „Dies kann auch als möglicher Hinweis für das Ausspülen anhaftender Tenside und dergleichen gewertet werden“. Dem Sachgebiet Stadtentwässerung seien keine Änderungen im Einleitverhalten bekannt. Generell stehe man „weiterhin in engem Kontakt mit allen Firmen im Stadtgebiet. Durch das Indirekteinleiterkataster wird eine regelmäßige Überwachung gemäß der Abwassersatzung und des DWA – M 115 sichergestellt und durchgeführt“, schreibt Kruthoff. Zusätzlich führe man parallel regelmäßig ein Abwassermonitoring an signifikanten Knotenpunkten im Abwassernetz durch. Lua und EVS seien ständig eingebunden.

Und wie hält man es mit den Forderungen von Ortsvertrauensfrau Lauer? Kruthoff: „Das durch Frau Lauer dargestellte Verlangen einer Vorklärung hinsichtlich Tensiden entbehrt einer Rechtsgrundlage, da es in Deutschland durch den Gesetzgeber keine Grenzwerte hinsichtlich der Übergabe von Tensiden gibt.“ Es existier ebenfalls kein Grenzwert für die Konzentration oder Zusammensetzung von Tensiden, die industriell in der beziehungsweise für die Produktion eingesetzt werden. Diese müssten hinsichtlich ihrer Zusammensetzung so stabil sein, dass eine reibungslose Produktion gewährleistet werden könne. „Vorklärungen nach der Abwassersatzung können nur dann rechtlich durchgesetzt werden, wenn es für die betreffenden Stoffe in Deutschland auch Grenzwerte gibt“, so Kruthoff abschließend.