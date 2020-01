(red) Die Firma Schaeffler hat am Standort Schweinfurt ein modernes Ausbildungszentrum eröffnet, das auch Auszubildenden des Homburger Werkes zugute kommt. Mit einer Investition von sechs Millionen Euro und einem grundlegend neuen Konzept hat Schaeffler eine Ausbildungswelt realisiert, die bisher einzigartig beim Automobil- und Industriezulieferer sei, heißt es in einer Mitteilung der Firma. red

Das Thema Ausbildung sei eine Herzensangelegenheit der Familiengesellschafter von Schaeffler. Mitarbeiter sollen in den Zukunftsthemen E-Mobilität, Digitalisierung und Industrie 4.0 fit gemacht werden. Deutschlandweit ermögliche Schaeffler an mehr als 20 Standorten 1400 Jugendlichen eine Top-Ausbildung. Das Technologieunternehmen biete die Ausbildung zu 23 gewerblich-technischen oder kaufmännischen Berufen sowie die Möglichkeit zu zwölf dualen Studiengängen an.