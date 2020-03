Vier Wochen nach dem Orkan „Sabine“ sind nun die Schäden im Baumbestand deutlich zu erkennen. Betroffen ist Einöd, aber auch der Homburger Stadtwald. Von Thorsten Wolf

Als um den 9. Februar herum das Sturmtief „Sabine“ über das Saarland hinwegfegte, da hielten die Menschen den Atem an. Und auch wenn es am Ende zumindest in unserer Region nicht so schlimm kam, wie es im Vorfeld befürchtet worden war, hat „Sabine“ doch ihre deutlichen Spuren hinterlassen. Und das natürlich auch in Homburg, der Stadt des Baumes. Folgerichtig ist die Verwaltung aktuell immer noch damit beschäftigt, die Auswirkungen des Sturmtiefs abzuarbeiten. Und auch in den politischen Gremien ist „Sabine“ noch immer ein Thema.

So auch am Donnerstagabend, als sich der Ortsrat Einöd unter Vorsitz von Ortsvorsteher Karl Schuberth mit den Auswirkungen von „Sabine“ auf den Homburger Stadtteil befasste.

Konkret ging es auf Antrag der SPD-Fraktion darum, vom Sturm entwurzelte Bäume an der so genannten „Birken-Allee“, der Webenheimer Straße, zu ersetzen. Maria Burger, die den Antrag der SPD erläuterte, ging es aber auch grundsätzlich um den Zustand dieses recht einzigartigen Straßenzugs mit seiner bemerkenswerten Randbegrünung und seiner damit verbundenen Bedeutung für das Ortsbild: „Die Birken-Allee ist im Bereich der Webenheimer Straße von Blieskastel kommend das grüne Tor von Einöd“, verdeutlichte Burger. Schon 2019 seien, dem Zustand der Bäume geschuldet, dort Birken gefällt worden.

„Der schwere Sturm um den 9. und 10. Februar hat zusätzlich zwei Bäume entwurzelt. Die Lücken in den Baumreihen werden nun allmählich größer.“ Deswegen, so Burger, sollten nun im Zuge der Pflanzzeiten neue Bäume gesetzt werden.

Vor dem Hintergrund der Wünsche aus dem Einöder Ortsrat gab die Stadtverwaltung Homburg auf Nachfrage unserer Zeitung Einblicke in die Lage des städtischen Waldes – nach Sturmtief „Sabine“. Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff: „Die Schadensaufnahme nach dem Orkan ist noch nicht abgeschlossen, da auch jetzt noch täglich Hinweise auf umgestürzte oder angeschobene Bäume eingehen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass wir nach dem eigentlichen Orkan noch mehrere Sturmereignisse mit Starkregen und den entsprechenden Folgeschäden registrieren mussten.“

Grundsätzlich, so Jürgen Kruthoff weiter, könne man allerdings sagen, dass der Baumbestand an den Straßen den Sturm recht gut verkraftet habe. „Hier gibt es nur vereinzelte Schäden.“ So wie eben die in Einöd.

Anders sehe es mit dem Baumbestand in den Waldbereichen aus. „Obwohl hier ausschließlich Einzelereignisse, also kein flächiger Windwurf, registriert wurden, sind dennoch zahlreiche Nadelgehölze, wie Fichten und Kiefern, aber auch etliche Eschen, Weiden, Birken, Robinien sowie vereinzelt Eichen, Buchen und Esskastanien abgebrochen oder komplett umgestürzt“, erläuterte der Stadtpressesprecher die Situation nach „Sabine“. Betroffen seien hier vor allem die Stadtwaldparzellen im südlichen Stadtgebiet von Homburg, „wobei hier auch jetzt noch Waldwege blockiert sind“. Deswegen seine ausdrückliche Warnung: „Von einem Begehen der Waldwege raten wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt daher nach wie vor ab.“

Wie wird die Stadt nun mit den Sturmschäden umgehen? Gibt es ein ausgesprochenes Nachpflanzungsprogramm? Nein, „sturmbedingte Ersatzmaßnahmen gibt es keine.“ Der Grund dafür, so Kruthoff: „Grundsätzlich ist es so, dass die Stadtverwaltung Homburg ausgefallene Straßen- oder Parkbäume nachpflanzt, sofern dies sinnvoll und nachhaltig erscheint. Die Ursache des Ausfalls ist hierbei nicht ausschlaggebend.“

Im Wald hingegen setze man weitgehend auf eine natürliche Verjüngung. „Ausnahmen sind hier Nachpflanzungen aufgrund eines flächigen Ausfalls des Baumbestandes, bedingt durch Schädlinge, Windwurf oder ähnliche Vorkommnisse.“ Eine solche Situation, wie Kruthoff abschließend klarmachte, liege nach Sturmtief „Sabine“ aber nicht vor.