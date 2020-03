Mehr Kassenkredite für Investitionen gerade in Schulen - das hatte Landrat Theophil Gallo im Mai 2019 gefordert. Das Land hatte im Frühjahr seine Genehmigungspraxis geändert - allerdings gerade zum Nachteil des Saarpfalz-Kreises. Von Eric Kolling

Darf der Saarpfalz-Kreis (wie auch die anderen Saar-Kommunen) künftig mehr Kredite aufnehmen, um dringende Investitionen durchzuführen - etwa Reparaturen in Schulen, in denen der Putz bröckelt? Landrat Theophil Gallo (SPD) hatte das im vergangenen Jahr mehrfach gefordert. Das „Korsett“ müsse gelockert werden, die Kommunalaufsicht für jede Kommune im Rahmen der Haushaltsgenehmigung mehr Geld freigeben.

Was ist seitdem geschehen? Das Thema Investitionskredite habe Landrat Gallo in den Landkreistag eingebracht, erklärt Kreissprecherin Sandra Brettar auf Anfrage. Dort habe hat sich der Landkreistag Saarland in seiner Sitzung im Juni 2019 mit dem Kreditrahmen der Landkreise und des Regionalverbandes auseinandergesetzt und einen Beschluss gefasst: Die Kommunalaufsicht sei demnach aufgefordert worden, ihre Kreditgenehmigungspraxis dem realen Investitionsbedarf der einzelnen Gebietskörperschaften anzupassen. Diesen Vorstandsbeschluss habe man Innenminister Klaus Bouillon (CDU) mitgeteilt, doch dieser habe ihn „abschlägig behandelt“, sprich: vom Tisch gewischt. „Landrat Theophil Gallo wird sich dennoch weiter in unterschiedlichen Gremien und in Einzelgesprächen für einen höheren Investitionskreditrahmen einsetzen“, so die Kreissprecherin.

Warum aber hat Bouillon den Beschluss des Landkreistages abgelehnt? Auf eine solche Ablehnung geht seine Sprecherin Katrin Thomas in ihrer Antwort nicht ein. Und Zahlen über die Investitionstätigkeit der Gemeindeverbände lägen für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht vor, sie seien erst in einigen Wochen zu erwarten. Doch Thomas erklärt: „Im Frühjahr 2019 wurde die Kreditgenehmigungspraxis der Gemeindeverbände einer Überprüfung unterzogen. Ergebnis der Neuausrichtung der Kreditgenehmigungspraxis war, dass sich in der Summe ein Anstieg des Kreditrahmens der Gemeindeverbände ergab.“

Mit der Neuausrichtung habe man „dem Umstand Rechnung getragen, dass in einem Gemeindeverband die Pro-Kopf-Verschuldung ungefähr doppelt so hoch liegt wie im Durchschnitt der übrigen Gemeindeverbände“. Am höchsten verschuldet war 2018 der Regionalverband Saarbrücken vor St. Wendel und dem Saarpfalz-Kreis. Nach einer von Thomas übermittelten Grafik zu Bauinvestitionen je Einwohner lagen die Investitionskredite im Saarpfalz-Kreis zwischen 2010 und 2015 derweil bei zeitweise fast 120 Euro im Jahr, während die übrigen fünf Gebietskörperschaften 40 Euro pro Einwohner meist (deutlich) unterschritten.

Da kommt es nicht überraschend, dass gerade der Saarpfalz-Kreis nicht von der Neuausrichtung profitiert. Diese „führte im Ergebnis dazu, dass die Kreditrahmen bei fünf Gemeindeverbänden im Vergleich zum Durchschnitt der Kreditgenehmigung der vergangenen Jahre, angehoben wurde“, so Thomas. „Lediglich im Saarpfalz-Kreis mit einer weit überdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung ergab sich eine Verringerung gegenüber den vergangenen Jahren, in denen Kredite in einem weit höheren Maß als bei den anderen Gemeindeverbänden aufgenommen worden waren.“

Sprecherin Thomas erinnert, dass die Kommunalaufsicht verpflichtet sei, „eine Kreditgenehmigung unter dem Gesichtspunkt der dauernden Leistungsfähigkeit zu erteilen oder zu versagen“. Man müsse auch eins bedenken: Die Gemeindeverbände forderten die Steigerung wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase. Diese habe aber auch „zu einer stark überhitzten Baukonjunktur geführt. Aktuell müssen wesentlich höhere Preise gezahlt werden. Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften sind die Kommunen jedoch gehalten, sich antizyklisch zu verhalten.“