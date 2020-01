Aus der „Ingweiler Kurve“ im Zuge der Bahn-Streckenreaktivierung zwischen Homburg und Zweibrücken wird wohl nichts. Zuletzt hatte der Homburger CDU-Bundestagsabgeordnete Markus Uhl für die Direktanbindung Blieskastels an die Kreisstadt im Zuge der Maßnahme geworben, die ab Mitte 2023 gebaut werden soll. Von Eric Kolling

Die Planung läuft. Doch bisher war dort die „Ingweiler Kurve“ kein Thema. Dafür liege auch keine konkrete Kostenanalyse vor, erklärt Julian Lange, Sprecher des Saar-Verkehrsministeriums auf Anfrage. Grundlage des Projektes „Reaktivierung Homburg – Zweibrücken“ gemeinsam mit Rheinland-Pfalz sei die Verlängerung der bestehenden Linie S1 nach Zweibrücken. Bei der Vorplanung war der Kosten-Nutzen-Wert mit 1,24 über der Förderschwelle von 1,0, was Voraussetzung für eine Bundesförderung ist. Lange: „Da die ‚Ingweiler Kurve‘ in jedem Fall mit zusätzlichen Kosten trotz geringem verkehrlichen Bedarfs verbunden wäre, würde die sie die – ohnehin knappe – Gesamt-KNU der Reaktivierung Homburg – Zweibrücken negativ beeinflussen und so das Gesamtprojekt gefährden.“

Eine andere, zwischenzeitlich aufgekommene, Schwierigkeit ist hingegen entschärft. So wurde befürchtet, dass die Wildkatzenvorkommen, die gerade auch bei der Planung für die B 423 eine Rolle spielen, auch die Bahnreaktivierung betreffen könnten. Die Entwurfsplanung der DB Netz-Regionalnetze, die Anfang Dezember vorgestellt worden sei, sieht aber keine „negativen Auswirkungen“ der neu aufgetretenen Wildkatzenproblematik für das Bahnprojekt. Lange: „Da die Bahnstrecke im Stundentakt betrieben werden soll, sind nach gutachterlicher Einschätzung ausreichende Zeiträume für die Wildkatze gegeben, den Bahnkörper ohne Beeinträchtigung zu queren.“

Da die Bahntrasse nur stillgelegt worden sei, bestehe nach wie vor ein gültiges Bahnrecht. Dass dennoch eine neue Planfeststellung durchgeführt werde, sei dem Umstand geschuldet, dass die Elektrifizierung der Strecke eine wesentliche Änderung darstellt, die laut Gesetz planfestgestellt werden müsse, so seine weitere Erläuterung. Der vorgesehene Zeitplan geht von einer Inbetriebnahme des Bahnverkehrs in 2025 aus.