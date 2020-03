KEB lädt ein am 14. März

Unter dem Titel „Auf Vaubans Spuren durch das (nicht nur) barocke Homburg" lädt die katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) für Samstag, 14. März, zu einem Themenrundgang mit Klaus Friedrich ein.

2008 wurden die wichtigsten Werke Sebastien Le Prestre de Vaubans (1633-1707) von der Unesco zum Weltkulturerbe der Menschheit erklärt. Der „Masterplan“ des genialen Baumeisters prägt die Grundstruktur der nach seinen Plänen entstandenen Homburger Altstadt. Wo finden sich die vielfältigen Spuren aus jener Zeit, als „Hombourg-la-Forteresse“ Hauptstadt der französischen Saarprovinz war? Was hat es mit dem Barock als „Stunde Null“ der Saar-Region auf sich, warum wurde Homburg im 18. Jahrhundert Schauplatz spannender Ereignisse, welche Rolle spielten der Sonnenkönig Ludwig XIV., die Herzöge von Pfalz-Zweibrücken und viele interessante Persönlichkeiten in der Geschichte der Stadt. Treffpunkt: 14 Uhr, Homburg, „Freiheitsbrunnen“, Am Rondell, Ecke Kaiserstraße/Eisenbahnstraße, Kosten: 6,50 Euro.

Anmeldungen unter: Telefon (0 68 94) 9 63 05 16, E-Mail: kebsaarpfalz@aol.com