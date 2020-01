Die Winterpause in den Schlossberghöhlen und im Römermuseum geht zu Ende. An diesem Samstag, 1. Februar, öffnen sie wieder ihre Türen. Beide Einrichtungen sind dann täglich von 10 bis 16 Uhr zu besichtigen. red/ust

Das Edelhaus im Römermuseum ist allerdings jeweils samstags und sonntags von 12.30 bis 13 Uhr geschlossen. An Rosenmontag, 24. Februar, haben sowohl die Höhlen als auch das Museum nicht geöffnet, teilt die Stadt weiter mit. Im Römermuseum sind in diesem Jahr zudem wieder etliche Veranstaltungen geplant. So gibt es im Frühjahr und im Herbst Kochworkshops. Wer am „Experiment römische Küche“ teilnehmen möchte, der sollte sich den 30. Mai und den 19. September schon einmal vormerken. Das Kräuterseminar „Kraut und Römer“ steht ebenfalls an zwei Vormittagen im Terminkalender am 9. Mai und am 5. September. Erneut geplant ist die Sommerferienreihe für Kinder „Immer wieder dienstags“. Dabei werden im Juli und August in mehreren Stunden bestimmte Themen näher beleuchtet: von den Legionären über Schmuck und Kosmetik der damaligen Zeit bis zu römischen Göttern. Eine weitere Besonderheit sind kostenlose Führungen mit Hörkomfort mittels spezieller Technik für Besucher mit oder ohne Beeinträchtigung des Gehörs durch die barocke Gemäldegalerie am 3. März, 17. Mai und am 13. September. Darüber hinaus gibt es individuelle Angebote, so kann man etwa einen Kindergeburtstag hier feiern oder auch Führungen und Workshops buchen.

Info: Römermuseum, Tel. (06841) 7 30 77 und Schlossberghöhlen, Tel. (06841) 20 64. Im Internet unter

www.homburger-schlossberghoehlen.de

www.roemermuseum-schwarzenacker.de.