Um die 140 Hunde, Katzen und Kleintiere müssen auch in Zeiten der Corona-Pandemie im Ria-Nickel-Heim Homburg versorgt werden. Falls Mitarbeiter erkranken, könnte es hier schnell eng werden. Auch finanziell geht es an die Grenze. Von Ulrike Stumm

Normalerweise kommen übers Wochenende gut 50 Leute aus ganz verschiedenen Umfeldern ins Ria-Nickel-Tierheim in Homburg, vor allem, um mit den Hunden Gassi zu gehen. Eigentlich eine schöne Sache, in Zeiten der Corona-Pandemie aber viel zu gefährlich. Das sind zu viele Begegnungen und gerade die sollen ja vermieden werden, um die Ausbreitung des Virus‘ zu verlangsamen. Es gehört ja ohnehin zu dessen Begleiterscheinungen, dass Dinge, die gemeinhin positiv sind, plötzlich nicht mehr sein dürfen.

Die Leiterin des Homburger Tierheims, Marion Schinkmann-Heppekausen, hat angesichts der Ausbreitung des Virus‘ und der Nähe des Saarlandes zum Risikogebiet Grand Est im benachbarten Frankreich schon ein paar Tage früher die Reißleine gezogen, bevor das die offiziellen Anordnungen zum Muss gemacht haben. Bereits seit dem 14. März ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Das sei gerade zum Schutz der Mitarbeiter sehr wichtig. Sollte es unter diesen nämlich einen Coronafall geben, dann darf die Versorgung der Tiere, etwa 140 sind es aktuell, nicht gefährdet werden, weil mehrere Helfer in Quarantäne müssten.

Das Tierheim ist daher nicht nur für Besucher tabu, sie haben noch weitere Vorkehrungen getroffen. Es gebe für die Mitarbeiter, etwa zehn sind fest angestellt, strikte Anweisungen, sagt Schinkmann-Heppekausen. Die Einsatzbereiche seien streng getrennt, ohnehin gibt es verschiedene Schichten, so begegne man sich kaum, habe selten Kontakt – und wenn, dann mit dem geforderten Abstand, betont sie. Dies und andere Regeln seien auch entsprechend kommuniziert worden. Auch die Anzahl der Mitarbeiter auf dem Tierheimgelände insgesamt sei verringert worden. Kümmerten sich normalerweise pro Schicht zwei Mitarbeiter allein um die Katzen, sei es jetzt morgens und mittags jeweils nur einer. Je ein anderer pro Schicht werde bei den Hunden eingesetzt. Pro Tag seien also insgesamt nur vier Mitarbeiter vor Ort, eingeteilt in verschiedene Zeiten und Bereiche.

Der ehrenamtliche Vorstand habe sich aus der Arbeit auf dem Gelände in Erbach weitgehend herausgezogen, erledige das Notwendige meistens nun von zu Hause aus. Auch sie selbst sei nur selten einmal dort, berichtet Marion Schinkmann-Heppekausen. So könnten die sechs Vorstandsmitglieder auch einspringen, sollten die Mitarbeiter trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ausfallen, weil sie wegen einer festgestellten Infektion mit dem Coronavirus ausfallen. Auch so gut wie alle Ehrenamtler, die sonst mithelfen, arbeiteten derzeit im laufenden Betrieb nicht mit. Ein paar davon seien in Warteposition, um einspringen zu können.

Trotz aller Einschränkungen versuchen die Helfer, mit den Hunden spazieren zu gehen. Das übernehmen nun die Mitarbeiter, allerdings gehen sie im Wechsel mit verschiedenen Tieren raus. Dadurch kommen natürlich nicht alle Hunde an jedem Tag zum Zug. „Glücklicherweise haben wir einen Freilauf im Tierheim“, erklärt die Leiterin. Und die Mitarbeiter haben auch mal Zeit, sich einfach eine Viertelstunde lang zu den Hunden zu setzen und zu kuscheln. Das komme im Normalbetrieb oft zu kurz.

Ein anderes Problem ist die finanzielle Lage. Zwar hat das Tierheim eine Absicherung durch den Konsortialvertrag, der alle Kommunen zur finanziellen Unterstützung verpflichtet. Allerdings fielen die Einnahmen durch die Vermittlung von Hunden und Katzen weg, führt Schinkmann-Heppekausen aus. Dadurch fehlten etwa 2500 bis 3000 Euro im Monat. Das schwanke immer ein bisschen. Im Moment würden daher auch Überstunden und Resturlaub abgebaut. Zum Glück liefen aber die Einnahmen aus Spenden und Patenschaften weiter, auch eine wichtige Quelle.

Neue Fundtiere seien seit den jetzt geltenden Einschränkungen bis Anfang der Woche nicht abgeliefert worden. Doch auch das ist organisiert. Eine Übergabe sei möglich, ohne Kontakt zu haben. Es gebe einen Fundzwinger, dazu liege Material bereit, in diese Blätter könne man wichtige Daten eintragen, etwa wo und wann ein Tier gefunden wurde.

Wer sich derzeit zumindest virtuell im Tierheim Homburg umschauen möchte, der findet Infos und Fotos auf der Internetseite

www.tierheimhomburg.de

FOTO: Ulrike Stumm

FOTO: Ulrike Stumm

FOTO: Ulrike Stumm

FOTO: Ulrike Stumm

FOTO: Ulrike Stumm / Ulrike stumm