Es gibt in der kommenden Woche wieder einen Reparatur-Treff im Aufenthaltsraum der Ausbildungsstätten der Arbeiterwohlfahrt in der Lappentascher Straße 100, Gebäude 10a, in Erbach. Termin dafür ist am Donnerstag, 23. Januar, wie die Stadt weiter ankündigt. red