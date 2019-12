später lesen Entwarnung Reinigungspulver im Klo: Großalarm FOTO: dpa / Norbert F,Äúrsterling FOTO: dpa / Norbert F,Äúrsterling Teilen

Twittern



In der Robert-Bosch-Schule in Homburg hatte am Donnerstagmorgen weißes Pulver in einer Toilette für große Aufregung gesorgt. 52 Einsatzkräfte der Feuerwehr Homburg mit Gefahrstoffzug, sieben Rettungswagen, ein Notarztwagen und mehrere Fahrzeuge der Polizei eilten zur Schule, deren Zufahrtswege für Autos und Fußgänger gesperrt wurden. maa