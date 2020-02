später lesen Konzerte in der Homburger Musikschule Liederabend und ein großes Akkordeonkonzert Teilen

Die Reihe der Konzerte in der Musikschule Homburg wird am Samstag, 7. März, fortgesetzt. Ab 18 Uhr sind im Konzertsaal Werke von Schubert, Chopin, Liszt und Dvorak zu hören. Gestaltet wird der Liederabend von der Sopranistin Ljiljana Winkler und Nina Buchmann (Klavier). Weiter geht es am Sonntag, 15. März, 18 Uhr, mit einem Konzert für Flöte und Klavier.