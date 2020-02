später lesen Erhebliche Schäden entstanden Rechte Seite von Opel Zafira gerammt Teilen

Unfallflucht in der Kirchenstraße in Homburg: Wie die Polizei berichtet, war am Montag, 24. Februar, zwischen 8 und 12.15 Uhr am Siebenpfeifferhaus ein geparkter weißer Opel Zafira mit KUS-Kreiskennzeichen durch ein anderes Fahrzeug erheblich an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Von Eric Kolling