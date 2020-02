Die Gerichtsverfahren gegen die frühere Homburger Verwaltungsspitze haben es deutlich gezeigt: Im Rathaus haben in den vergangenen Jahren die Kontrollmechanismen nicht immer gegriffen. Aber auch ansonsten sind die Strukturen in der Verwaltung nicht unbedingt auf dem neuesten Stand. Von Peter Neuheisel

Das hat der kommissarische Verwaltungschef, Bürgermeister Michael Forster (CDU), nach der Übernahme der Amtsgeschäfte vor einem Jahr relativ schnell erkannt. Die Prozesse vor dem Landgericht haben ihm weitere Munition geliefert mit folgendem Ergebnis: Im Rathaus muss sich einiges ändern, ein neues Organisationsmodell mit neuen Verantwortlichkeiten soll dabei helfen. Nach Einführung der Antikorruptionsrichtlinien und der Bildung einer Stabsstelle ist dies nun der nächste Schritt. Gemeinsam mit eben dieser Stabsstelle hat Forster das neue Organisationsmodell gefertigt, dem aber nicht nur die jüngsten Affären zugrunde liegen. Es geht auch darum, für die Zukunft eine wettbewerbsfähige, kundenorientierte und ökonomische Verwaltung zu formen. Sie wird verschlankt, vor allem der Wasserkopf verkleinert. Aufgaben werden zusammengefasst, die Wege im Rathaus, aber auch für die Bürger, werden verkürzt. Und: Die Kontrollen innerhalb des Hauses sollen vereinfacht werden, damit oben genannte Unregelmäßigkeiten ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Auch der strenge Sparkurs – bis 2025 werden immerhin 40 Stellen gestrichen – fließt in die Überlegungen ein und bedingt das Umdenken mit. Kurzum: Forster steht hier vor einer Mammutaufgabe. Und gerade in Reihen der bisherigen Amtsleiter wird er nicht durchweg auf Zustimmung stoßen, da braucht man kein Hellseher zu sein.

Das ist aber letztlich nur eine Nebensache. Wichtiger ist, dass das neue Modell für die Stadt zur Erfolgsgeschichte wird, dass die Bürger merken: Es tut sich was in unserem Sinne. Homburg ist jetzt seit Jahren in den Negativschlagzeilen. Es wird Zeit, dass die Stadt da rauskommt. Frischer Wind tut gut, für einige zu erwartende Böen benötigt Forster Standfestigkeit. Aber es gibt keinen anderen Weg.