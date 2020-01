später lesen Urteil gegen Schneidewind aufgehoben Schneidewind: Reaktionen zur BGH-Entscheidung FOTO: Thorsten Wolf FOTO: Thorsten Wolf Teilen

Die Meldung, dass der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil gegen den derzeit suspendierten Oberbürgermeister Homburgs, Rüdiger Schneidewind (SPD), aufgehoben und an das Landgericht in Saarbrücken zur Neuverhandlung zurückgegeben hat, sorgte am späten Dienstagnachmittag für zurückhaltende Reaktionen in der Kreis­stadt. Von Peter Neuheisel