Wer ist das Opfer eines Parkremplers, der sich am Donnerstag, 6. Februar, gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Zulassungsstelle, Am Forum 1, abgespielt hat? Laut Polizei suchte der Unfallverursacher vergeblich den Geschädigten. Von Eric Kolling