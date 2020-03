später lesen Verstoß gegen Allgemeinverfügung Polizei löst private Grillfeier auf Teilen

Die Homburger Polizei hat in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag insgesamt 20 Corona-Einsätze verzeichnet. In der Regel habe man vor Ort aber nichts Auffälliges vorgefunden. Nur am Samstag, 18.15 Uhr, habe man in Erbach eine private Grillfeier mit neun Personen auflösen und einen Verstoß gegen die Allgemeinverfügung feststellen müssen. Von Eric Kolling