(red) Am Sonntag, 15. März, wandert der PWV Homburg in Erbach. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Scheffelplatz. Von dort wird zum Parkplatz an der L215 gefahren. Dort startet die circa 13 Kilometer lange Tour.