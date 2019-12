später lesen Umtrunk in der Peter-Schulzen-Hütte Sechs-Kilometer-Tour mit dem PWV Teilen

(red) Der Pfälzerwald-Verein Erbach lädt am Sonntag, 5. Januar, zur ersten Wanderung im neuen Jahr ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Sportgaststätte in Reiskirchen. Die circa sechs Kilometer lange Wanderung führt an die Peter-Schulzen-Hütte, mit einem kleinen Umtrunk auf das neue Wanderjahr 2020. Der Wanderabschluss findet dann im Sportheim Reiskirchen statt.